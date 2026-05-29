相葉雅紀が、きょう29日に放送されるフジテレビのバラエティ番組『タイムレスマン』(毎週金曜21:58〜)に緊急参戦する。timeleszのメンバー8人全員とバラエティ番組で共演するのは今回が初。1対1で向き合う「サシトーク」では、相葉先輩からの金言が続々と飛び出す。(左から)篠塚大輝、寺西拓人、橋本将生、猪俣周杜、相葉雅紀、松島聡、菊池風磨、佐藤勝利、原嘉孝○相葉雅紀と1対1で「サシトーク」今回実施する企画は、timeleszと