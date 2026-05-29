シチズン時計は、「シチズン プロマスター」ブランドから、ヨットレースウオッチの系譜を受け継ぐ光発電エコ・ドライブ コンビネーションウオッチ「Wave Tracker（ウエーブ・トラッカー）」を発表した。新開発ムーブメント「Cal.U812」を搭載し、2026年6月18日に発売する。バリエーションとして3モデルをラインナップ。JV3000-13E（12万6,500円）はシルバーケースにオレンジのベゼルとストラップを組み合わせ、海上でも目を引くカ