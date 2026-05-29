アサヒビールは5月29日、「アサヒスーパードライ」ブランドの中味・パッケージ・コミュニケーションを刷新すると発表した。『アサヒスーパードライ』『アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶』は8月上旬以降の製造分から順次切り替え、『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』は10月6日に発売する。この日行われた「スーパードライ」ブランド戦略発表会では、アサヒビール 常務執行役員 マーケティング本部長の古澤毅氏と、ビール