ショルダーやハンドバッグとして使える2WAYバッグはよく見かけますが、なんとショルダーバッグとリュックの2通りで使えるバッグが【ワークマン】から登場。ファスナーを開閉するだけで形を変えられる、アイデア満載のアイテムなんです。収納力や使い勝手もチェックしてみました。 荷物が増えたらリュックにチェンジ 【ワークマン】「リュックに変身ショルダーバッグ」\1,900（税込