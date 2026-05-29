子どもの頃、母が弟ばかりをかわいがることが不満でした。しかし、自分も同じ年齢差・性別の子どもを持ったことで、見えてきたものとは？ 筆者の知人から聞いたお話をご紹介します。 弟をかわいがってきた母 私は30代のパートで働く主婦です。私には2歳年下の弟がいますが、私たちが子どものころ、母は弟を特にかわいがっていたような気がします。 3人で出かけると母は弟と必ず手を繋ぐのに、私とは繋いだり繋がなか