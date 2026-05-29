世界にはたくさんの言語がありますね。普段使う母国語以外にいくつもの言語を話せる人は本当にすごいと思います。多言語を扱う人からは、言葉は実際に使うと早く身につき、使わない期間が長いと忘れてしまうものだと聞きました。今回は筆者の知人が出会ったアメリカ出身の女の子とのエピソードをご紹介します。 アメリカからの留学生 私は一軒家で夫と2人の娘と4人で暮らしています。隣の田中さん（仮名）とは普段から