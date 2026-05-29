第一生命保険株式会社は28日、流行や世相を反映しながら生活者の悲哀をユーモラスに詠んだ「サラっと一句！わたしの川柳コンクール(サラ川)」の全国ベスト10を発表した。 【写真】世代変われば選ばれる句も変わる「年代別ベスト3」 同コンクールは「サラリーマン川柳」から2023年に名称変更。働き方の多様化に加え、老若男女を問わず幅広い人から募集している。「サラ川」の愛称は変わっていない。2