賀来賢人（C）MBS 俳優の賀来賢人が、5月31日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系）に出演。挑戦を続ける賀来賢人の人生を徹底的に掘り下げる。林修が“時代のカリスマ”と対峙する＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、自身が原案・プロデューサー・主演を務めた配信ドラマで世界的大ヒットを記録し、国内外で圧倒的な存在感を放つカリスマ、賀来賢人。2013年の映画での堤真一との出会いや、2020年