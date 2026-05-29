◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、美浦トレセン昨年の東京スポーツ杯・２歳Ｓを制したパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、坂路を６９秒４―１６秒４で流して調整。頓挫明けだった皐月賞（１４着）と比較すると、気配の良さは際立っている。木村調教師も「水曜日に追い切ったあとも特にトラブルはありません。元気に過ごしてくれているのが何