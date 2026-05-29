タレントの若槻千夏さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 若槻千夏 】42歳の誕生日を報告「40歳過ぎるともうよく分からなくてWikipediaで2回確認しました‼︎」若槻さんは「本日42歳になりました」と投稿。「40歳過ぎるともうよく分からなくてWikipediaで2回確認しました‼︎」と綴り、自身の年齢をネットで再確認したお茶目なエピソード