俳優・山田孝之がメインパートナーとして参加する公開オーディションプロジェクト「THE OPEN CALL」の特別インタビュー映像が公開された。【動画】「THE OPEN CALL」舞台裏を語るインタビュー2027年公開予定のオリジナル映画の主要キャストを選出する大型オーディション企画で、15歳以上であれば性別、国籍、所属事務所、演技経験を問わず挑戦を呼びかけ、「演技力」と「人間力」を選考基準に新たな才能の発掘を目指している。