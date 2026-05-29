気象予報士の穂川果音さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。梅雨の季節のアドバイスを綴りました。【写真を見る】【 穂川果音 】「まもなく梅雨が始まるよ！」ヘアケアのアドバイス「湿度が高くなると髪の毛が広がりやすくなるので艶が失われやすい季節」穂川さんは「まもなく梅雨が始まるよ！」と投稿。今年の梅雨について「今年は、全国的に気温高め+西日本〜東日本太平洋で雨量が平年並みが多くなる予想に。梅雨の期間は