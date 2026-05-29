元乃木坂46で俳優の山下美月（26）が29日、都内で行われた舞台『成瀬は天下を取りにいく』記者会見に登場した。今回初の舞台単独主演を務める山下が、本作へ臨む意気込みを語った。【写真】透明感あふれる…ユニフォーム姿を披露した山下美月舞台版『成瀬は天下を取りにいく』は、2024年「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫刊）と続編『成瀬は信じた道をい