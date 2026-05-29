アルゼンチン・サッカー協会は28日、連覇を目指すW杯北中米大会に臨む同国代表メンバー26人を発表した。左太腿裏の筋肉疲労の影響が懸念されていたFWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）もメンバー入り。ポルトガル代表のC・ロナウドと並び、史上最多となる6大会連続の出場が期待される。FIFAのW杯のアカウントも同日、「王座防衛へ」と記し、カタール大会で獲得したトロフィーに触れるメッシの写真をアップした。大会中に39歳