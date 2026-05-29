栃木県上三川町の強盗殺人事件で、海外に逃亡している40代の男について警察が、午後にも公開手配する方針を固めたことがわかりました。【映像】強盗殺人事件の現場の様子上三川町の強盗殺人事件では、これまでに実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）・妻の美結容疑者（25）の6人が逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で、警察は、海斗容疑者らのさらに上の立場にあたる40代の男を、午後にも公