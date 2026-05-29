日本テレビ「ZIP！」の総合司会を務める水卜麻美アナウンサー（39）が27日放送の同局「有吉の壁2時間SP」（水曜後7・00）に出演。共演者との関係を明かされる場面があった。この日は「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」。芸人たちがコネを駆使して俳優やタレント、アスリート、アイドルなど様々な助っ人を召喚。即興コントを繰り広げた。「トム・ブラウン」の助っ人として登場した水卜アナは、コンビと一緒に照れ皆無