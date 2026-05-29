タレントの青木さやかが27日、Instagramのストーリーズを更新。ピンクの髪色が印象的な16歳長女との親子ショットを披露し、注目を集めている。【映像】リノベした青木さやかのおしゃれな自宅（複数カット）青木は2007年に3歳年下のダンサーと結婚し、2010年に長女を出産、2012年に離婚。SNSではプライベートについてたびたび発信してきており、2025年4月にはYouTubeチャンネルで2LDKから1LDKにリノベーションした自宅のルーム