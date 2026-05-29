フタバ食品は5月19日、「サクレレモン」の新TVCM発表会を都内で開催した。発売41年目となる今年もキャンペーンや全国6か所でのサンプリングを予定し、夏本番に向け需要喚起を強化する。前8月期は40周年施策として放映したテレビCM効果や周年記念商品が寄与し、「サクレ」シリーズ売上が前年比110％と伸長した。齋藤貞大社長は「お客様の温かい声にブランドの力と絆の強さを改めて実感している」と述べた。会場にはCMに2年連