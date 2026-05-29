日本チェーンストア協会の山本哲也会長は、5月15日の令和8年度通常総会記念パーティーで食料品の消費税0％について「消費者の生活を支援する趣旨に心から賛同する」としつつ、「現場を預かる実務者の立場から、これだけは申し上げなければならない」として以下の通り語った。「税率の変更は単なる数字の書き換えではない。システム改修、膨大な値札の貼替え、商品マスターの変更、そして現場従業員への教育。これらは膨大なコ