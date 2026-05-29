道教委は2026年度から私立高校の授業料が実質無償化されたことを受け、進路の動向調査を実施し、5月29日に結果を公表しました。私立高校無償化は、国が教育の機会均等を目的とした制度で、2026年4月から就学支援金の所得制限を撤廃し、支給上限額を45万7200円に引き上げました。調査で道内の高校一年生の生徒数は、公立高校で951人減少したのに対し、私立高校で936人増えたことがわかりました。また、2026年度の道内の公立・私立高