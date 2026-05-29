お笑い芸人の狩野英孝、パンサー・尾形貴弘が出演する『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』が6月7日午後4時5分からフジテレビ系全国ネットで放送される。これに先がけ29日、番組制作発表会見が都内で行われた。【写真】楽しそう！目を合わせて笑う狩野英孝＆尾形貴弘本番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜後6：30）の全国放送第3弾となる。狩野は「全国枠を僕らにか