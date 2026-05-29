5人組ガールグループ・ILLITのMOKAが、活動再開することが29日、発表された。MOKAは、体調不良のため、4月20日に活動を休止することを発表していた。【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、MOKAの活動再開を発表。「ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と明かした。また「MOKAはこれまで治療と休息を並行