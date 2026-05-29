2025−26シーズンにプレミアリーグを制覇したアーセナル。22年ぶりのリーグ優勝を成し遂げたことでミケル・アルテタ監督に対する称賛が相次ぐなか、アーセナルの共同会長であるジョシュ・クロエンケ氏はコロナ禍が指揮官にチームを立て直す機会を与えたとの見方を示した。現地時間28日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現役時代にアーセナルでプレーしたアルテタ監督は、2019年12月に監督として古巣に戻ってきた。しか