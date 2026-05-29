大人気コミック『島耕作』シリーズ作者で、漫画家の弘兼憲史先生。半世紀以上にわたり漫画を描き続け、今年5月にはエッセイ『「まだ働かなきゃダメなんですか?」60歳からでもバリバリできる仕事力』が発売されるなど現在も精力的に活動中だ。若いころと同じように働き、いつまでも変わらない見た目。若々しく元気でいられる秘訣は「睡眠の長さ」ではなかった。【貴重写真】月80ページの執筆「深夜2時まで仕事」弘兼先生の仕事姿