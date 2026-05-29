千葉ロッテマリーンズは29日、マリーンズストア各店舗で「BLACKSUMMERWEEK2026APPAREL」の新商品の販売を開始した。今年は「サイバーライクな要素を取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトに、光やスピードをイメージしたロゴや、夏の夜を彩る寒色グラデーションを取り入れた。観戦時から日常まで幅広く着用できるデザインを採用している。「BLACKSUMMERWEEK」のイメージに合わせたラメ入りのボディにシルバー