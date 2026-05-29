◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、美浦トレセン皐月賞３着のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、軽い運動で汗を流した。上原佑調教師は「追い切り後もテンションが上がること無く、順調にこられています」と力を込めた。前日に発表された枠番は最内の１枠１番。フルゲートが１８頭になった９２年以降で最多タイの５勝を挙げる好枠に、佐