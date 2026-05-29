歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月29日、自身の公式ブログを更新。家族に関する“心無い言葉”に対し、胸中を伝えました。【写真を見る】【 市川團十郎 】『ママへの憧れ』と題し切実な思い伝える「二人ともママに似てると言われると喜びます。」「同時に心無い言葉も目にすら場合があります。」広がる “応援コメント”日々、自身のブログやＳＮＳで、長女の麗禾（市川ぼたん）さんや、長男の勸玄（市川新之助）さんとの