歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が29日、都内で「七月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、7月2日〜26日）の取材会を行った。夜の部では、今年1月に團十郎、市川ぼたん、市川新之助の3人による親子共演で好評を博した「春興鏡獅子」を再演。前半のかれんな女性の踊りと、後半にある獅子の荒々しい毛振りが見どころの舞踊演目で、歌舞伎座で「春興鏡獅子」の小姓弥生と獅子の精の2役を團十郎の名で上演するのは、九代目團十郎の初演