ＮＥＷＳ・増田貴久が２９日、都内で、自身初のファッションブランド「ＹｅｌｌｏｗｂｙＴＡＫＡＨＩＳＡＭＡＳＵＤＡ」の記者発表会を行った。同ブランドはファッション通販「ＺＯＺＯＴＯＷＮ」とコラボしたプロジェクトとなっており、「頭の中のものが形になっていくのはすごくスペシャルな体験だったし、夢がかなった」と喜びを爆発させた。増田は、ＮＥＷＳのツアー衣装を１０年以上手がけるほどファッションに精