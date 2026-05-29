アトレティコ・マドリードに所属する主将MFコケが、同僚FWフリアン・アルバレスについて語った。28日、スペイン紙『マルカ』が報じている。アントワーヌ・グリーズマンが退団するロヒブランコスにおいて、かねてより“次世代エース”として扱われてきたフリアン・アルバレス。しかし、今シーズンに公式戦20得点10アシストを記録した“ラ・アラーニャ”に対して、バルセロナが獲得に動いていること、さらには選手本人も移籍の意