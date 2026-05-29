【新コレクション「Disney Stitch Day Collection」「Scrump Collection」】 ディズニーストア店舗：6月5日 発売予定 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、6月26日の「スティッチの日」にちなんで、新コレクション「Disney Stitch Day Collection」と「Scrump Collection」を、ディズニーストア店舗で6月5日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ