【モデルプレス＝2026/05/29】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が5月28日までに自身のInstagramを更新。旅行先でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】25歳元SKEフリーアナ「シルエット最強」パリで美脚際立つ私服姿◆後藤楽々、美脚際立つ私服姿後藤は「来年もまたどこかに行きたい」とつづり、旅行先のパリで撮影した写真を複数枚投稿。黒のミニ丈ワンピースにグレーのジャケットを合わせたコー