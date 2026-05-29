【モデルプレス＝2026/05/29】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が5月27日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の岸田タツヤとのゴルフ写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】新婚の29歳美人アナ「脚真っ直ぐで綺麗」俳優夫とリンクコーデのミニスカゴルフウェアから圧巻美脚◆高木由梨奈アナ、ミニスカゴルフウェアで夫とリンクコーデ高木は「ゆるゴルフデーでした。この日もリンクコーデしたよ。袖のフリルが可愛い〜」と