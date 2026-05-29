LE SSERAFIMのチェウォンが、MV撮影中の裏話を明かした。5月28日、SEVENTEENのスングァンがMCを務めるYouTubeバラエティ『ブ・スングァンのビビディバビディブ』にチェウォンが出演し、様々なトークを繰り広げた。【写真】週刊文春の“トンデモ熱愛説”、チェウォンが近況伝えるスングァンはチェウォンに「『CELEBRATION』の撮影で苦労したことがあったそうですね」と質問した。これに対しチェウォンは、「怖い感じの、奇妙なダン