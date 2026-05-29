【モデルプレス＝2026/05/29】バラエティ番組『ぐるナイ』（日本テレビ系）の公式X（旧Twitter）が、5月27日に更新された。M!LKの佐野勇斗と"カンヌ俳優"の意外な交流に反響が寄せられている。【写真】M!LK佐野と旅館の風呂に入った“カンヌ俳優”◆佐野勇斗、“カンヌ俳優”との意外な交流明かすバラエティ番組『ぐるナイ』公式Xでは28日放送回の予告動画を公開。動画には、佐野と映画『箱の中の羊』（5月29日公開）で「カンヌ国