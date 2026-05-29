松屋フーズが展開するとんかつ業態「松のや」は6月3日15時から、期間限定で「うまトマメンチかつ」を販売する。松のや自慢の「メンチかつ」に、同社の牛丼業態「松屋」で人気の“うまトマソース”を合わせたコラボメニューとして再登場する。【画像4点はこちら】ロースかつ＆メンチかつ定食、チーズうまトマメンチかつ定食 など〈松屋の人気“うまトマソース”を使用したコラボメニュー〉「メンチかつ」は、お肉の旨みを詰め込んだ