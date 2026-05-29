【モデルプレス＝2026/05/29】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが5月27日、自身のInstagramを更新。自宅の様子を披露し、話題を呼んでいる。【写真】20歳人気美女YouTube「植物も置いてておしゃれ」カラフルな自宅◆あみか、カラフルな自宅公開あみかは「家カラフル」とつづり、写真を投稿。目の上で切り揃えられた前髪とゆるく巻いたロングヘアスタイルで、自撮りの背景に映り込む自宅には、ピンク色の大きなスヌーピー