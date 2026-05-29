紀ノ国屋は、「まとまる保冷バッグ」に新デザインを追加し、アマイロ、サクラ、ツツジ、ナカベニ、コンジョウ、アオフジ、ソライロ、ワカクサ、シラハナ、スミの全10色を展開する。6月9日20時から公式オンラインストアで、6月10日から紀ノ国屋各店(一部店舗を除く)で販売する。【まとまる保冷バッグ 全10色の画像はこちら】◆紀ノ国屋 まとまる保冷バッグプリントカラー:全10色(アマイロ、サクラ、ツツジ、ナカベニ、コンジョウ、