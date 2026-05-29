【ル・マラン 昼寝好きのラピヌ】 10月 再販予定 価格： 36,850円（通常版） 33,000円（軽装版） 海外メーカー「ミメヨイ」は、フィギュア「ル・マラン 昼寝好きのラピヌ」を10月に再販する。価格は通常版が36,850円、軽装版が33,000円。 本商品は「アズールレーン」より「ル・マラン」を1/4スケールフィギュア化したもの。着せ