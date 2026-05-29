ロッキング・オン・グループ創業者で、2025年7月14日に亡くなった音楽評論家・渋谷陽一さんによる最後の単行本『メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1972-1996』『メディアとしてのロックン・ロール 渋谷陽一評論集 1997-2025』が、6月9日に上下巻同時発売されることが決定した。【写真】対談にて…笑顔で語っていた渋谷陽一さん渋谷さんは1972年、20歳で洋楽誌『rockin'on』を創刊。その後、『ROCKIN' ON JAPAN