漫画『人付き合いが苦手な未亡人の雪女さんと呪いの指輪』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせてビジュアルや記念イラストが公開された。【画像】色気ヤバい！未亡人の雪女さん公開されたアニメ化ビジュアル同作は、未亡人の雪女と人間の青年が、“呪いの指輪”で距離が急接近していく、ちょっと不器用で刺激的なラブコメ。原作のぷぅ崎ぷぅ奈氏は「『未亡人の雪女』TVアニメ化しました！ありがとうございます！