上り坂で“アシスト”モデルで俳優の大政絢（35）が29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッションに登場。スマートフォンと連動して動く最新のベビーカーに興奮した様子を見せた。【全身ショット】ママになってもずっと綺麗！大政絢大政は、CYBEXのベビーカーとの出会いを8年前と振り返り、ベビー用品を選ぶポイントについて、「機能性、安全性、デザイン性」という3つのポイントを挙げた。新商品のベビーカーを実