米新興企業アンソロピックのロゴ＝3月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】AI開発を手がける米新興企業アンソロピックは28日、性能を高めた新たなAIモデルを数週間後に一般公開すると発表した。セキュリティー上の脆弱性を発見する能力が高く、公開を見送っている「クロード・ミュトス」と同水準の能力があるとした。アンソロピックは「（悪用されないように）安全対策を急速に進めている」と強調した。新たなモデルは「全