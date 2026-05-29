赤色灯東京都江戸川区で強盗をする目的で軍手を所持したとして、警視庁小岩署は29日、強盗予備の疑いで東京都調布市、職業不詳田中航輝容疑者（20）と、住所職業不詳の男（19）を逮捕した。2人に面識がないことなどから、署は匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の事件とみている。署によると、付近では当時金塊の搬送業者が車への積み込み作業中だった。周囲の防犯カメラ映像には他にも事件に関与した可能性がある人物が写って