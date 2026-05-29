モデルで俳優の三吉彩花（29）が、背中のタトゥーがチラ見えするプライベートショットを披露し、注目を集めている。【映像】三吉彩花のタトゥーチラ見えショット三吉はこれまでもInstagramで、ティーン向けファッション誌「Seventeen」で共に活躍した俳優・中条あやみと仲良く歩く動画や幼少期の写真など、プライベートも発信してきた。タトゥーチラ見えコーデでUSJを満喫するプライベートショット公開2026年5月27日にはスト