1972年に「魔法の黄色い靴」でデビューし、「心の旅」「青春の影」「虹とスニーカーの頃」などのヒット曲を生み出したミュージシャン・財津和夫さん。財津さんが所属するバンド「チューリップ」は、2027年に55周年を迎えます。そこで今回は、財津さん初の自伝『大丈夫さ私の履歴書』より一部を抜粋し、財津さんの言葉をお届けします。【写真】財津和夫さん* * * * * * *後期高齢者先日、後期高齢者の自動車運転免許更新のため認