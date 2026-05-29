2026年5月6日（水・祝）に東京・サントリーホールで「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」が開催された。【写真】見つめ合う山崎育三郎と生田絵梨花今年で5年目となるこのコンサートは、「この世界の全ての母親に感謝の思いを込めて、音楽の花束を贈ろう」というテーマで開催されている。クラシック音楽の殿堂に、須原杏ストリングスによる「Overture」の流麗な調べが響き渡る華やかなオープニングに続