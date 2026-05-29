俳優の安達祐実さんは5月28日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開し、ファンから「なんというバブみ」「どんどん若返っていくって」などの声が寄せられました。【写真】安達祐実の若々し過ぎるモデルショット「中学生って言えちゃうくらいの若さ...」安達さんは「@torico_wear 春夏の新作！第二弾！」と自身がプロデュースするファッションブランド・Toricoの新作アイテムを紹介しながら、4枚の写真を投稿。猫のイラス