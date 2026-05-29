「飲酒と生活習慣に関する調査」（令和6年：独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター）によると、アルコール依存症が疑われる人の割合は全体の0.6％で、全国で約64.4万人と推測されています。アルコール以外にも「やめたいのにやめられない」さまざまなものへの依存症。こんなに食べたら体に悪いのはわかっている！それでも、やめない理由を探してしまう。坂田博美さん（仮名・岩手県・保育教諭・47歳）は、仕事から帰ると甘い