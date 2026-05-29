All About ニュース編集部では、2026年5月13〜17日の期間、全国20代の男女241人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、演技がうまいと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：道枝駿佑（なにわ男子）／30票2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。179cmの長身と圧倒的な透明感を持つ